وزير الإنتاج الحربى يستقبل وفد هيئة التسليح الإيطالية على هامش إيديكس 2021

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بجناح وزارة الإنتاج الحربى ضمن فاعليات اليوم الرابع والأخير من معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية" EDEX 2021" والذى يقام خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

بدأ اللقاء بترحيب وزير الدولة للإنتاج الحربى بالوفد الإيطالى، مستعرضا أبرز القدرات والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية للشركات والوحدات التابعة للوزارة، وتم مناقشة موضوعات التعاون المقترحة ذات الاهتمام المشترك، موجها الدعوة للجانب الإيطالى لتبادل الزيارات والخبرات مع مصانع وشركات وزارة الإنتاج الحربى والعمل على استمرار التنسيق بين الجانبين لإيجاد الحلول العلمية والتكنولوجية للمعدات والأنظمة الدفاعية.

وأوضح الوزير "مرسى" أن هذا اللقاء يأتى فى إطار تعزيز التعاون مع الجانب الإيطالى فى إطار العلاقات التاريخية بين البلدين وحرص الوزارة على تبادل الخبرات والتعرف على كل ما هو جديد فى مختلف عمليات التطوير فى منظومات التسليح التى تشهدها القوى العسكرية العالمية، داعيا الشركات الإيطالية إلى المشاركة فى النسخة المقبلة من المعرض "EDEX 2023".

من جانبه أشار Dario GIACOMIN مساعد وزير الدفاع الإيطالى لشئون التسليح إلى اهتمام الجانب الإيطالى بتعزيز الشراكة مع الشركات المصرية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية وفى مقدمتها شركات الإنتاج الحربى، وذلك فى إطار ما تمتلكه هذه الشركات من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية متطورة تمهد الطريق لعقد شراكات تعاونية ناجحة.

وأشاد جاكرمين داريو بتنظيم معرض إيديكس 2021 "EDEX 2021" ومعروضات الجناح المصرى، وعلى رأسها وزارة الإنتاج الحربى مشيدا بمنتجاتها ومدى مواكبتها لأحدث نظم التسليح.

وأشار المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، إلى أنه تم خلال اللقاء التأكيد على سعى وزارة الإنتاج الحربى لتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا فى مجال الصناعات والنظم الدفاعية بخطوط الإنتاج بمصانعها التابعة، وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة.

وأعرب "بكر" عن حرص الوزارة على عقد الشراكات مع كبرى الشركات العالمية ذات الثقل الدولى فى مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة.