/664005/قائمة-منتخب-مصر-لكرة-اليد-تشهد-عودة-قائد-الفراعنة-أحمد-الأحمر

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول رجال لكرة اليد، عن قائمة الفريق التي ستشارك في الدورة الودية الدولية بالمملكة العربية السعودية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت قائمة الفراعنة التي ستشارك في الدورة الودية لكرة اليد رجال، عودة قائد الفريق أحمد الأحمر بعد قرار الإعتزالة في الفترة الماضية.

قائمة المنتخب الوطني:

حراسة المرمى: كريم هنداوي وعصام الطيار وعبد الرحمن حميد

لاعب الدائرة: إبراهيم المصري وأحمد عادل ووسام نوار وخالد وليد وشادي محمود

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر ومحسن رمضان وحازم ممدوح

الظهير الأيسر: يحيي الدرع وحسن قداح وعبد الرحمن فيصل.

صانع ألعاب: سيف الدرع ومصطفى خليل ويوسف خالد جابر.

الجناح الأيمن: أكرم يسري وعمر خالد كاستيلو وعمر سامي دحروج.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار وأحمد مؤمن صفا وأحمد هشام سيسا

البطولات المشارك فيها المنتخب

وسيشارك منتخب مصر لكرة اليد في الدورة الودية الدولية بالمملكة العربية السعودية مع المنتخب السعودي والمغربي ومنتخب مونتنيجرو، وسيشارك بدون لاعبيه المحترفين.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب معسكره في المركز الأولمبي بالمعادي، الأحد المقبل، حتى موعد السفر إلى المملكة العربية السعودية، ويوؤدي تدريباته تحت قيادة الإسباني روبن جارابايا أريناس المدرب المساعد للمدير الفني الإسباني روبرتو جارسيا باروندو.

وسيشارك منتخب مصر في بطولة قطر الدولية الودية من 26 إلى 31 ديسمبر الجاري.

كما سيشارك منتخب مصر لكرة اليد في بطولة الدوري الذهبي الودي في فرنسا من 7 إلى 9 يناير، بمشاركة المنتخب الفرنسي والنرويجي والدنماركي، ضمن المرحلة النهائية لاعداد المنتخب قبل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب في مطلع العام المقبل 2022.