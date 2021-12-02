/664008/مبتشبعش-علاقات-بعد-9-شهور-زواج-رجل-يقتل-زوجته-بالجيزة

أوضحت التحريات الأولية لرجال المباحث، كواليس العثور على جثة ربة منزل داخل شقتها في الطالبية، حيث أتضح أن زوجها قرر التخلص منها في أثناء العلاقة الحميمة بسبب خلافات عائلية بينهما.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل العثور على جثة ربة منزل داخل شقتها في الطالبية

التحريات الأولية

وأشارت التحريات، أن المتهم موظف استغل وقت إقامته علاقة حميمية مع زوجته وتخلص منها حيث خنقها حتى فارقت الحياة انتقامًا منها بسبب كثرة الخلافات العائلية بينهما، رغم زواجهما منذ 9 أشهر فقط، ونجح المتهم من الهروب بعد أن أغلق باب الشقة بعد تنفيذ الجريمة وفر هاربًا إلى محافظة بني سويف، لكن أجهزة الأمن نجحت في رصد أماكن اختبائه وألقت القبض عليه وأحيل إلي النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة القتل العمد.

تفاصيل الواقعة

وأكدت تحقيقات رجال المباحث، التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، بأن الجاني كان على خلاف مع زوجته وأن الجيران كانوا يعرفون بتلك الخلافات العائلية، وقبل تنفيذ الجريمة أخبر الجيران أن زوجته تركت منزل الزوجية، وبعد فترة حضرت إلى الشقة وأقاما سويًا حتى نجح من قتلها وقت العلاقة الحميمة وقضى مع الجثمان مدة يومين حتى ظهرت الرائحة الكريهة منه وبعدها قام بالهرب من مسرح الجريمة.

القبض على المتهم

ونجحت الأجهزة الأمنية، في إلقاء القبض على المتهم، واعترفا بارتكاب الواقعة، وعلى الفور تم تحرير المحضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لاتخاذ اللازم.