/664010/سؤال-برلماني-بشأن-استعدادات-الحكومة-حول-المتحور-الجديد-لفيروس-كورونا-أوميكرون
وجهت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن استعدادات الحكومة بشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون".
دوت الخليج
النائبة أميرة صابر تتساءل عن خطط الحكومة في التفاعل مع متحور فيروس كورونا “أميكرون”
وقالت النائبة أميرة صابر ، أنه في ظل انتشار سلالة "أوميكرون" أحدث المتحورات الجديدة من فيروس كورونا القادم من جنوب أفريقيا ، والتي صنفتها منظمة الصحة العالمية بأنها متغير مثير للقلق كونها سريعة الانتشار أكثر من متحور دلتا، وأنها قد تساعد فيروس كورونا على التهرب من مناعة الجسم، بما فيها المناعة المكتسبة من التطعيمات.
وتساءلت عضو مجلس النواب ، قائلة: ما هي خطط الحكومة ووزارة الصحة في التفاعل مع هذا المتحور الجديد ، خاصةً مع اتخاذ عدة دول إجراءات احترازية جديدة ؟ ولماذا لا يتم تشديد الإجراءات الاحترازية بشكل يضمن انتشار أقل للفيروس؟
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