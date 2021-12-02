/664011/تجمع-أعضاء-الزمالك-بالنادي-لإستقبال-مرتضى-منصور-صور

يشهد نادي الزمالك في الساعات الجارية على تجمع أعضاء النادي، بمقر القلعة البيضاء، لإستقبال حضور مرتضى منصور رئيس النادي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاءت العديد من اعضاء النادي من للمقر قبل حضور مرتضى منصور للعودة لرئاسة النادي مرة اخرى بعد قرار وزارة الشباب والرياضة، لإستقباله بعد غياب دام ما يقرب من العام.

ويحضر اليوم في الساعة السادسة مساء مرتضى منصور للزمالك ليعودة لمقعدة على رئاسة النادي مرة آرى ويواصل عمله، والتي أعلنها وزارة الرياضة منذ أسبوعين.

وجاء دخول مرتضى منصور اليوم لنادي الزمالك، بعد قرار عودته بأسبوعين، بسبب عزاء رئيس السابق جلال إبراهيم بالنادي.

وفد من الزمالك يطير للبرتغال للتفاوض مع سبورتنج لشبونة وماريتيمو

أستقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور على ارسال وفد يطير للبرتغال، لمناقشة عقوبة شيكابالا ومحمد إبراهيم مع فرقهم السابقة.

ويرسل الزمالك محاميين لدراسة الأمر وأحد القانونين مع أمير مرتضى للاتفاق مع سبورتنج لشبونة وماريتيمو، لحل الأزمة بشكل ودي وجدولة المستحقات.

عقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، جلسة اليوم، مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحين بمقر الوزارة.

وقال منصور: "الجلسة شهدت مناقشة بعض الأمور الخاصة بالنادي وكانت إيجابية للغاية".

وأكد رئيس الزمالك في وقت سابق أنه لن يتحدث عن الماضي بعد عودة الحق إلى أصحابه بعودة مجلس الإدارة من جديد لقيادة النادي، موجهًا الشكر لجماهير الأبيض العظيمة والشجاعة التي صمدت من أجل عودة الحق لأصحابه.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة كانت قد أعلنت عن عودة مرتضي منصور لرئاسة الزمالك من جديد، وذلك تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإيقاف قرار استبعاد مجلس إدارة الزمالك في نوفمبر الماضي.

انتخابات نادي الزمالك المقبلة 2022

وكان الزمالك قد تختتم مبارياته قبل التوقف بالفوز على سيراميكا كليوباترا، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري العام.

ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث برصيد 13 نقطة، متخلفًا خلف الأهلي المتصدر بـ5 نقاط.

وحقق الزمالك الفوز على سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز، وجاء هدف الفريق عن طريق مصطفى فتحي.