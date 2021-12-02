موعد أول أيام شهر رمضان 2022، محل اهتمام الكثير من المواطنين خاصة مع اقتراب الشهر الكريم الذى ينتظره الملايين فى مصر والعالم العربي.

دوت الخليج

موعد أول أيام شهر رمضان

ووفقًا لما أشارت إليه شركة الطقس العرب، فى تصريحات سابقة لها، فقد أكدت على أن رؤية هلال شهر رمضان، ستكون يوم الجمعة الأول من شهر 4 المقبل 2022.

موعد أول أيام شهر رمضان 2022وتسود العديد من الطقوس التى يلتزم بها المواطنين خلال أيام الشهر رمضان الفضيل، والىت منها إقامة مأدوبات طعام جماعية تكون بها العائلة مكتملة.

وخلال الساعات الماضية، شغلت جملة “ موعد أول شهر رمضان 2022” مسار بحث الملايين من المصريين، وأيضًا الملايين من المواطنين حول العالم”.

صيام شهر رمضان

ويعد شهر رمضان الكريم، موعد صيام الملايين من المواطنين فى الوطن العربي، وهو فرض فرضه الله عز وتعالى ويعد واجب على كل مسلم.

يبدأ شهر رمضان عند الإعلان عن بداية الشهر القمري الجديد، وذلك إما بثبوت رؤية الهلال في اليوم 29 من شعبان، وعليه يكون اليوم القادم هو أول أيام رمضان، أو في حال عدم ثبوت رؤيته يكون اليوم القادم (اليوم 30) هو المتمم لشهر شعبان وبعده يكون أول أيام رمضان، وتبلغ مدة الشهر 29-30 يومًا، ينتهي أيضًا بثبوت رؤية الهلال، وعند انتهاء رمضان يحتفل المسلمون بعيد الفطر.