/664015/عارفة-عبد-الرسول-تطالب-بتغيير-أحكام-الميراث-لازم-نبعد-الدين-عن-الدولة

في ظل الأزمة التي شهدتها السوشال ميديا في الأونة الأخيرة، بسبب الفنان رشوان توفيق مع ابنته والتي كانت سببها الرئيسي مشكلة الميراث، قررت الفنانة عارفة عبد الرسول، الإعراب عن رأيها في هذا الأمر مطالبة الدولة بضرورة إتخاذ إجراءات نحو تلك الأزمة بعيدا عن الدين.

دوت الخليجيرصد رسالة عرفة عبد الرسول المثيرة للجدل بشأن الميراث

وكتب عارفة عبد الرسول عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «اعرف ناس كتير متدينه باعتدال وفاهمين الشرع كويس جدااااا ...اول مايبقى عنده بنت يكتبلها وهو عايش جزء م الميراث عشان عارف انها مش حاتورث زى الصبيان او لوخلف بنات بس بيكتب كل حاجه باسم البنات عشان ماتدخلش العيله تزاحمهم ع الميراث ولو ماخلفش يكتب باسم مراته ...ماشوفتش حد مابيعملش كده»

وتابعت: «طب مش ان الاوان نبقى زى تونس ونبعد الدين عن الدوله وتبقى فيه قوانين منصفه للطرفين».

رشوان توفيق يكشف عن تفاصيل أزمته مع ابنته

هذا وتحدث رشوان توفيق عن أزمته مع ابنته بسبب الميراث إذ قال في إحدى البرامج: «"إن هناك قضايا بينى وبين ابنتى آية وزوجها، ولا أريد أن أتحدث بالتفاصيل عنها ولكننى على قدر ما شاهدت من حياتى من صعوبات، ولكن هذه المحنة مع ابنتى من أصعب المحن بعد أن أعطيتهم حياتى كلها".

وتابع:" أنا تارك الأمر للقضاء العادل، وسيظهر الله الحق، وأنا قمت بتوزيع ميراثى فى حياتى وأريد أن أقابل الله بدون أى شىء، وأعطيت كل ما أملك فى حياتى لأولادى وزوجتى»

واستطرد: "أنا مريت بظروف صعبة جدا فى مشوارى الفنى، وكنت أسافر برة مصر ومش معايا فلوس، وكنت أبقى نايم بجوار زوجتى وأقولها أنتى إيه فولاذ، أقسم بالله ٦٢ سنة لم تقل هنعمل إيه بكرة، فكنت بحاول أسعدها بأى حاجة وأشترى أى شىء وأكتبها باسمها واسم البنات".

وقال عمرو الليثي تعقيبًا على حديثه: "من ليس له خير فى رشوان توفيق ليس له خير فى أى إنسان والكلام ده لينا إحنا أيضا كأبنائك، أنت علمتنا الاحترام والإنسانية".