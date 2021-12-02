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محافظة الجيزة: غلق جزئى بتقاطع طريق الواحات مع الدائرى لمدة يومين

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محمد صابر 2021-12-02 17:44 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، أنه فى ضوء تنفيذ مشروع أعمال صرف مياه الأمطار نطاق مدينة 6 أكتوبر فسوف تقوم الشركة المنفذة بإجراء قطع عرضى بتقاطع طريق الواحات مع الطريق الدائرى أمام حى الأشجار بالاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر اتجاه طريق الفيوم.

ونوهت محافظة الجيزة بأن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئى للموقع المشار إليـه لمـدة يومين، ابتداء من يوم الجمعة الموافق 3/12/2021، وحتى صباح يوم السبت الموافق 4/12/2021، على أن تكون الأعمال ابتداء من الساعة الواحدة صباحا وحتى الســاعة الخامسة صباحا فقط، دون تعطيل حركة المرور.

وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة، بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، فيما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة، لتسيير الحركة المرورية.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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