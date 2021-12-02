كيف تحجز شقة بـ«التمويل العقارى»؟ (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويقدم "دوت الخليج" فيديوجراف توضيحى عن مواصفات الوحدات والإجراءات المطلوبة لحجز شقة بالتمويل العقارى، حيث يشترط أن تتمتع الوحدة بالمواصفات الآتية: وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن الصندوق يخطط لمضاعفة وتيرة العمل خلال الفترة المقبلة، وذلك فى ظل التكليفات الرئاسية باستمرار العمل على توفير الوحدات السكنية للمواطنين المنطبق عليهم الشروط، ولمختلف شرائح الدخل، وتلك أمور تحتاج إلى المزيد من التعاون مع القطاع المصرفى.

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