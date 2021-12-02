عبر زراعة الأشجار.. إطلاق مبادرة الكنيسة لمجابهة التغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - شهد مسرح الأنبا رويس فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بعد ظهر اليوم الخميس، إطلاق مبادرة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمجابهة التغيرات المناخية، بحضور قداسة البابا تواضروس الثانى، وأحمد فتحى أحمد محمد رئيس مؤسسة "شباب بتحب مصر"، المنسق الوطنى للتحالف الإفريقى للمناخ، و300 كاهن من المختصين بالرعاية الاجتماعية فى إيبارشيات الصعيد.





وألقى فتحى محاضرة عن التغيرات المناخية وضرورة ترشيد استهلاك الطاقة والمياه والتشجيع على الزراعة والتنمية المستدامة. كما أعلن قداسة البابا عن مسابقة زراعة الأشجار بالكنائس والإيبارشيات بما لا يقل عن مئة شـجرة وتوثيق هذه الأنشطة باسم الكنيسة والإيبارشية، التى تقام فيها كتعبير عملى عن دور الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى الحفاظ على البيئة.

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