اجتماع تحضيرى للجنة المتابعة والتشاور السياسى بين مصر والسعودية

جدة - نرمين السيد - عقد كبار المسئولين من الجانب المصرى والسعودى، اجتماعا تحضيريا، اليوم الخميس، بالقاهرة، لعقد لجنة المتابعة والتشاور السياسى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية برئاسة وزيرى خارجية البلدين، حيث ترأس الوفد المصرى السفير علاء موسى مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، فيما ترأس الوفد السعودى السفير الدكتور سامى بن عبد الله الصالح مساعد وزير الدولة لشئون الدول الإفريقية.





وعبر الجانبان خلال الاجتماع عن تقديرهما للمستوى المتميز للعلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين، وأهمية مواصلة تعزيز هذه العلاقات على كافة المستويات بما يُلبى تطلعات الشعبين الشقيقين. كما تناول الاجتماع التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتحديات الراهنة التى تشهدها المنطقة.

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