جولة للاطمئنان على سير العمل داخل مستشفى العجمى التخصصى

جدة - نرمين السيد - تفقد وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مساء اليوم، مستشفى العجمى التخصصى بمحافظة الإسكندرية، للاطمئنان على انتظام العمل داخل المستشفى، وتوافر الخدمات الطبية واللوجيستية المُقدمة للمرضى.





شملت الجولة غرف المرضى، والرعاية المُركزة، وأقسام جراحة القلب والطوارئ، والعيادات الخارجية؛ بهدف التأكد من مدى التزام الأطقم الطبية والإدارية، وقيامها بأداء أعمالها على النحو المنشود.

وحرص الوزير على الاستماع إلى أهم المشاكل والصعوبات التى تواجه سير العمل، موجهًا بضرورة الالتزام بتقديم أوجه الرعاية الصحية للمرضى كافة، والعمل المُكثف على مستوى كافة الأقسام.

وفى إطار متابعته لتنفيذ خطة الدولة فى التصدى لـ فيروس كورونا المُستجد، حرص على تفقد أقسام العزل بالمستشفى والتعرف على عدد الحالات التى تستقبلها من مُصابى فيروس كورونا، واطمأن على توافر الكميات اللازمة من أسطوانات الأكسجين والأدوية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة.

وأشاد بمستوى الأداء داخل المستشفى، والتزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والتعقيم المستمر، مما انعكس على ارتفاع حالات الشفاء بين المرضى من مُصابى كورونا.