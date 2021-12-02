المصيلحى: الشركة المصرية السودانية ستكون كيانا اقتصاديا مهما

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جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع الوفد السودانى، برئاسة الوزير فريق أول ميرغنى إدريس سليمان، وزير الصناعات الدفاعية السودانية والوفد المرافق له، وبحضور أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومجدى الشاطر نائب رئيس مجلس الإدارة، بهدف الوقوف على ما تم بعد الإعلان عن تأسيس الشركة المصرية السودانية.
وأشار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تلك الشركة ستكون أحد الكيانات الاقتصادية الهامة، التى تربط بين الشعبين الشقيقين، وستوفر الآلاف من فرص العمل للشباب بين البلدين، مشيرا إلى أن إنشاء البورصة السلعية فى مصر سيساهم فى تيسير الأمر أيضا وتداول السلع بين البلدين من خلال الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة.
وصرح المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير أحمد كمال، أن وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لتسهيل كافة الأمور لعمل الشركة وتوفير كل احتياجاتها للدخول بقوة إلى السوق المصرى فى كافة المجلات الغذائية والمحاصيل الزيتية، وكذلك اللحوم الطازجة، مشيرا إلى أن الدكتور على المصيلحى، حريص دائما على متابعة عمل الشركة بمصر، ودائما ما يوجه بتبادل الخبرات بين البلدين، لتعزيز التعاون الاقتصادى بين الشعبين الشقيقين.
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