المصيلحى: الشركة المصرية السودانية ستكون كيانا اقتصاديا مهما

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع الوفد السودانى، برئاسة الوزير فريق أول ‏ميرغنى إدريس سليمان، وزير الصناعات الدفاعية السودانية ‏والوفد المرافق له، وبحضور أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومجدى الشاطر نائب رئيس مجلس الإدارة، بهدف الوقوف على ما تم بعد الإعلان عن تأسيس ‏الشركة المصرية السودانية.

وأشار الدكتور على المصيلحى، وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، أن تلك الشركة ستكون أحد الكيانات ‏الاقتصادية الهامة، التى تربط بين الشعبين الشقيقين، وستوفر الآلاف من ‏فرص العمل للشباب بين البلدين، مشيرا إلى أن إنشاء البورصة ‏السلعية فى مصر سيساهم فى تيسير الأمر أيضا وتداول السلع بين ‏البلدين من خلال الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات ‏المتعددة.

وصرح المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير أحمد كمال، أن وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، وجه الشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية، لتسهيل كافة الأمور لعمل الشركة وتوفير كل احتياجاتها ‏للدخول بقوة إلى السوق المصرى فى كافة المجلات الغذائية ‏والمحاصيل الزيتية، وكذلك اللحوم الطازجة، مشيرا إلى أن الدكتور على المصيلحى، حريص دائما على متابعة عمل ‏الشركة بمصر، ودائما ما يوجه بتبادل الخبرات بين البلدين، لتعزيز ‏التعاون الاقتصادى بين الشعبين الشقيقين.