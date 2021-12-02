فى ختام EDEX .. وزير الإنتاج الحربى يزور أجنحة عدد من الشركات

جدة - نرمين السيد - وزار الوزير جناح شركة "ATSC" المتخصصة فى مجال توفير الأدوات والتطبيقات المناسبة للأنظمة الدفاعية البرية والجوية والبحرية، كما تفقد جناح تحالف شركتيّ (KMW & Nexter) المتخصصتين فى مجال الأنظمة الدفاعية وتم الإشارة إلى أن KMW هى شركة ألمانية و Nexter هى شركة فرنسية، وتم خلال التفقد الإطلاع على أحدث ما تم التوصل إليه من تكنولوجيات تصنيع فى مجال أنظمة التسليح وإنتاج الدبابات وعمرة محركات الدبابات، كما قام سيادته بزيارة جناح شركة "إيدچ" الإماراتية العاملة فى العديد من المجالات العسكرية مثل الأنظمة والصواريخ والأسلحة والحرب الإلكترونية.

كما تم زيارة جناح "هانوا" الكورية الجنوبية وخلال زيارة الجناح "هانوا" تم تفقد الهاوتزر k9 ويأتى ذلك ضمن المشاورات التى تتم بين الجانبين للاتفاق على التصنيع المشترك لهذا النوع من الهاوتزرات، وتم كذلك تفقد جناح "بونجسان" الكورية الجنوبية العاملة فى مجال الأنظمة الدفاعية، وقام الوزير "مرسى" أيضا بتفقد جناح المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودية، كما تم تفقد عدد من الشركات العالمية الأخرى.

وحرص وزير الدولة للإنتاج الحربى خلال تفقده أجنحة هذه الشركات على الإطلاع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيات العالمية فى مجال أنظمة التسليح، وأشاد الوزير "مرسى" بمعروضات هذه الشركات وإمكانياتها التصنيعية والفنية، كما استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربى أبرز المنتجات العسكرية للوزارة من أسلحة ومعدات وذخائر والتى تشارك بها الشركات التابعة، معرباً عن تطلعه من خلال هذا المعرض إلى عقد شراكات مع الشركات العالمية فى مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة، ودعا الشركات التى قام بزيارة أجنحتها لتبادل الزيارات والوفود الفنية مع شركات الإنتاج الحربى للتعرف على التكنولوجيا المتوفرة لدى كل جانب على أرض الواقع وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، كما دعا الشركات للمشاركة فى "EDEX 2023".

من جانبه، صرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر أن المعرض يعد فرصة مهمة لوزارة الإنتاج الحربى، لفتح نافذة على العالم من خلال عرض إمكانياتها الفنية المستخدمة فى الصناعات العسكرية إلى جانب الإطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة فى المعرض من تكنولوجيا حديثة فى مجال أنظمة التسليح والدفاع.