الإمام الأكبر : نعتز بالعلاقات المتينة التى تربط الأزهر ودولة الكويت

جدة - نرمين السيد - أعرب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن اعتزازه بالعلاقات المتينة التى تربط الأزهر ودولة الكويت الشقيقة فى المجالات العلمية والثقافية والعمل الإنسانى والخيرى، وأن الأزهر على مدار تاريخه الطويل يحرص على أداء رسالته العلمية والاجتماعية بالطريقة التى تناسب عراقة هذه المؤسسة ودورها المهم تجاه قضايا العالم العربى والإٍسلامى.





وأشار شيخ الأزهر خلال استقباله، اليوم الخميس، بمشيخة الأزهر، السفير محمد صالح الذويخ، سفير دولة الكويت بالقاهرة، إلى أن الكويت تحتل مكانة طيبة فى نفوس العرب والمسلمين. من جانبه، أكد سفير الكويت أن الأزهر مؤسسة إسلامية عريقة تحظى بمكانة كبيرة عالميًا بفضل ما تقدمه للعالم وللشعوب العربية والإسلامية من منهج دينى معتدل وسماحة ووسطية تجسد حقيقة الإسلام، وأن الكويت تعتز بعلاقتها مع الأزهر والزيارات المتبادلة خلال السنوات الماضية، بما يعكس متانة هذه العلاقات وأهميتها فى خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

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