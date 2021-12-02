غلق جزئى غدا بتقاطع طريق الواحات مع الطريق الدائرى أمام حى الأشجار لمدة يومين

أعلنت محافظة الجيزة أنه في ضوء تنفيذ مشروع أعمال صرف مياه الأمطار نطاق مدينة 6 أكتوبر فسوف تقوم الشركة المنفذة بإجراء قطع عرضي بتقاطع طريق الواحات مع الطريق الدائري أمام حي الأشجار بالاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر إتجاه طريق الفيوم . ونوهت محافظة الجيزة بأن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي للموقع المشار إليـه لمـدة (يومـين) وذلك إبتداء من يوم الجمعة الموافق 2021/12/3 وحتى صباح يوم السبت الموافق 4/12/2021على أن تكون الاعمال ابتداء من الساعة الواحدة صباحاً وحتى الســاعة الخامسة صباحاً فقط دون تعطيل حركة المرور. و قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيريه المرورية اللازمه بمحيط الاعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتـم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

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