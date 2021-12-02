«من أجل سوريا وفلسطين»..الأمم المتحدة تعتمد مشروعي قرارين مصريين لرفض التهويد والاحتلال للجولان.. ونواب البرلمان لـ"دوت الخليج": تأكيد لدور مصر المحوري

مصر قلب العروبة النابض الذي لا يغفل عن تحقيق الأمن والأمان داخل كافة الأراضي العربية، فالجهود المصرية تتوزع ما بين جهود أمنية وسياسية ودبلوماسية لاسترداد الأراضي المحتلة سواء في فلطسين أو سوريا، فلم تقف مصر في يوم من الأيام مكتوفة الأيدي أمام الإجراءات الإسرائيلية الغاشمة.

دوت الخليج

الأمم المتحدة تعتمد مشروعي القرارين بشـأن الأراضي المحتلة

وفي هذا الصدد، أعلن السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن الجمعية العامة اعتمدت مشروعي القرارين بشأن القدس والجولان السوري، اللذين تقدمهما مصر بصورة سنوية إلى الجمعية.

دوت الخليج

النائب عمرو هندي: القضية الفلسطينية راسخة ومتجذرة في قلب كل عربي

و أشاد النائب عمرو هندي وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بقرار اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمشروعي القرارين بشأن القدس والجولان السوري، اللذين تقدمهما مصر بصورة سنوية إلى الجمعية، لافتا أن هذا القرار يؤكد دور مصر المحوري في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

وأضاف هندي، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن مشروع القرار الخاص بالقدس يشير إلي القرارت الأممية التي ترفض إي إجراءات يقوم بها الإحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني سواء من عنف أو تهجير قسري لهم، لافتا أن إسرائيل تريد تهويد مدينة القدس وهو الأمر الذي يرفضه العالم العربي بأسره.

وتابع وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن القرار شمل أيضا أحقية فلسطسن في إقامة دولة فلسطسنية مستقلة علي حدود 67عاصمتها القدس الشرقية، لافتا أن القضية الفلسطينية راسخة ومتجذرة في قلب كل عربي، وستظل القضية الأولى التي تُوحد جميع العرب.

وفيما يخص مشروع قرار الجولان السوري، أكد هندي، أن الجولان أرض سوريةعربية خالصة ولا يحق للإحتلال الإسرائيلي المساس بها أو إقامة مستوطنات عليها، مشيرا أن القرار تتضمن عدم جواز ضم الأراضي بالقوة الأمر الذي يعني عدم أحقية إسرائيل في الجولان.

دوت الخليج

محمدسلطان:الجهود المصرية تتوزع ما بين جهود أمنية وسياسية ودبلوماسية لاستيرداد الأراضي المحتلة

ومن جانبه، قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرار اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمشروعي القرارين المصريين بشأن القدس والجولان السوري، يؤكد علي تحركات مصر المتواصلة في ملف استقرار وأمن الدول العربية.

وأكد سلطان، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن الجهود المصرية تتوزع ما بين جهود أمنية وسياسية ودبلوماسية لاسترداد الأراضي المحتلة سواء في فلطسين أو سوريا، لافتا أن مصر هي قلب العروبة النابض الذي لا يغفل عن تحقيق الأمن والأمان داخل كافة الأراضي العربية.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلي القرار الخاص بالقدس والذي يرفض التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وهدم المنشآت والمنازل الفلسطينية وطرد العائلات الفلسطينية من القدس الشرقية، مضيفا: لا ننسي ما حدث في حي الشيخ جراح خلال الفترة الماضية من هدم البيوت وتهجير للأهالي قسرا.

وتابع سلطان، مشروع القرار الخاص بالجولان يؤكد علي حماية المدنيين في أوقات الحروب على الجولان السوري المحتل، بالإضافة إلي عدم شرعية إقامة المستوطنات أو أي أنشطة إسرائيلية أخرى تمثل تغييراً للطبيعة الديموغرافية للجولان السوري المحتل"

واختتم سلطان تصريحاته، قائلا: الشعب العربي يثق في مصر ودورها المحوري في حماية أشقائها من عدم الاستقرار والمشكلات التي تحل بالمنطقة، لافتا أن مصر ترفض كافة الإجراءات والسياسيات التي يقوم بها الإحتلال الإسرائيلي بشأن تهويد مدينة القدس والجولان السوري.

دوت الخليج

النائب عيد حماد: مصر لم تقف مكتوفة الأيدي أمام الإجراءات الإسرائيلية

وأشاد النائب عيد حماد، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بقرار اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمشروعي القرارين المصريين بشأن القدس والجولان والسوري، لافتا أن هذا القرار يؤكد أهمية الدور المصري تجاه الدول العربية علي مدار التاريخ.

وأضاف حماد، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أنه بالنسبة لمشروع القرار الخاص بالقدس والذي نص علي رفض أي إجراءات أو قوانين تقوم إسرائيل بسنها لتغيير طابع المدينة والوضع القانوني والتاريخي القائم بها، فضلا عن رفض التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وهدم المنشآت والمنازل الفلسطينية، يؤكد أن مصر لم تتوان يوما عن نصرة القضية الفلسطينية.

وأكد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مصر لم تقف مكتوفة الأيدي أمام الإجراءات الإسرائيلية لطرد الشعب الفلسطيني من منازلهم، لافتا أن مصر تسعي دائما لنصرة الشعب الفلطسيني والوقوف بجانبه، ودائما ما تؤكد علي أحقية فلسطين في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وتابع حماد: مصر طوال التاريخ حتى اليوم الداعم الأكبر للأشقاء العرب، وتوج هذا الدعم اليوم باعتماد الجمعية العامة لمشروعين قرارين مصريين بشأن القدس والجولان، لافتا أنها لم تتردد لحظة في تقديم كل الدعم والمساند لهم.

وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلي أن قرار الجولان السوري تضمن التأكيد على قرار مجلس الأمن رقم (497) لعام 1981، ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة خاصة فيما يتعلق بعدم جواز ضم الأراضي بالقوة، وكذلك التأكيد على انطباق معاهدة جنيف لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحروب على الجولان السوري المحتل، فضلا عن عدم شرعية إقامة المستوطنات أو أي أنشطة إسرائيلية أخرى تمثل تغييراً للطبيعة الديموغرافية للجولان السوري المحتل".