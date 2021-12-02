/664013/لاعبي-التايكوندو-بنادي-الزمالك-نفسنا-نكون-زي-مجدي-أفشة

أكد لاعبي التايكوند بنادي الزمالك، عن حبهم الشديد لمجدي أفشة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال لاعبي التايكوند بنادي الزمالك عبر تصريحات لتحيا مصر: “ نفسنا نكون زي مجدي أفشة”.

يزور المستشار مرتضى منصور نادي الزمالك اليوم، لإستقبال الاعضاء والاحتفاء به لأول مرة منذ عودته لنادي الزمالك هو ومجلسه.

وستكون زيارة مرتضى منصور لنادي الزمالك في تمام الساعة الخامسة كما أعلن، وسيقابل جميع الاعضاء المتواجده في ذلك الوقت بالنادي لمعرفة وحل مشاكلهم.

وكان من المفترض أن تكون زيارة مرتضى منصور الأسبوع الماضي ولكن تأجلت لوفاة المستشر جلال إبراهيم، وبعدها أعلن مرتضى منصور تأجيل زيارته للنادي وإعلان حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام.

وفد من الزمالك يطير للبرتغال للتفاوض مع سبورتنج لشبونة وماريتيمو

أستقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور على ارسال وفد يطير للبرتغال، لمناقشة عقوبة شيكابالا ومحمد إبراهيم مع فرقهم السابقة.

ويرسل الزمالك محاميين لدراسة الأمر وأحد القانونين مع أمير مرتضى للاتفاق مع سبورتنج لشبونة وماريتيمو، لحل الأزمة بشكل ودي وجدولة المستحقات.

عقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، جلسة اليوم، مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحين بمقر الوزارة.

وقال منصور: "الجلسة شهدت مناقشة بعض الأمور الخاصة بالنادي وكانت إيجابية للغاية".

وأكد رئيس الزمالك في وقت سابق أنه لن يتحدث عن الماضي بعد عودة الحق إلى أصحابه بعودة مجلس الإدارة من جديد لقيادة النادي، موجهًا الشكر لجماهير الأبيض العظيمة والشجاعة التي صمدت من أجل عودة الحق لأصحابه.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة كانت قد أعلنت عن عودة مرتضي منصور لرئاسة الزمالك من جديد، وذلك تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإيقاف قرار استبعاد مجلس إدارة الزمالك في نوفمبر الماضي.