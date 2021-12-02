/664016/لتكرار-الحوادث-بكري-يطالب-المسوؤلين-ببحث-مشكلة-الطريق-الأوسطى

قال النائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، أنه لا يمر يوم دون وقوع حوادث تصادم بين سيارات النقل وسيارات أخري على الطريق الأوسطى، لافتا أن أخر هذه الحوادث كان وقوع حادث تصادم اليوم بين سيارة نقل وميكروباص أعلي نفق 15مايو علي الاوسطي.

جاء ذلك عبر منشور له علي صفحته الرسمية “فيس بوك”. وتابع بكري: كما شهد الطريق انقلاب أكثر من حافله باتجاه الاتوستراد خلال الفترة الماضية، مطالبا المسئولين بالنقل و المرور ببحث هذا الأمر ومعرفة أسباب هذا الكم الهائل من الحوادث، كما طالب السائقين بإتباع قواعد المرور والسير بهدوء حفاظا علي أرواحهم .

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