/664017/محافظ-بورسعيد-يوافق-على-طلب-النائب-عادل-اللمعي-بإنشاء-موقف-لخط-الأمين-أمام-الميناء-البري-الجديد

وافق اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على طلب النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ببورسعيد وأمين عام الحزب بالمحافظة، بشأن إنشاء موقف لخط الأمين خلف محطة الغاز أمام الميناء البري الجديد.

دوت الخليج

تفاصيل موافقة محافظ بورسعيد علي طلب إحاطة النائب عادل اللمعي

ويأتي ذلك استجابة لمطلب سائقي خط الأمين خلال لقائهم بالنائب عادل اللمعي، نظرًا لأن خط الأمين به 137 سيارة، ويعتبر أكبر خط في بورسعيد، وذلك لخدمة مناطق: (الحاسب الآلي - كلية العلوم - كلية التمريض - المغتربين خلال خط سير الميكروباص: المنشية - أوجيني - الأمين - الأمل خلف الموقف الجديد والرجوع من أمام الموقف)، مما يتطلب الأمر الوقوف بالسيارة لمدة دقائق لحين التحميل خاصة وأنه لا يمكن الوقوف في منتصف الطريق.

ووجه اللمعي، الشكر لمحافظ بورسعيد على استجابته للطلب، مؤكدًا أنه على تواصل دائم مع جميع القيادات التنفيذية والجهات المعنية لتلبية مطالب واحتياجات أبناء بورسعيد.