/664018/الإسماعيلي-يوجه-الشكر-لـ-محمد-صلاح-أبو-جريشة-وأحمد-العجوز

أعلن نادي الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي، عن رحيل الثنائي، أحمد العجوز المدرب العام، ومحمد صلاح أبو جريشة مدير الكرة للفريق الأول.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء الإسماعيلي ببيان يشكر فيه الثنائي على ماقدموه من عمل ومجهود في الفترة التي عملا بها بالدراويش.

بيان الإسماعيلي

قرر مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومى بصفة رسمية توجيه الشكر للثنائي أحمد العجوز المدرب العام ومحمد صلاح أبوجريشة مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم.

جاء ذلك بعدما قدماه الثنائي من جهود جليلة ومضنية مع الفريق وباعتبارهما من أبناء النادى الإسماعيلي المخلصين والذين أفنوا حياتهما في خدمة النادى دون انتظار أى مقابل.

ويؤكد مجلس الإدارة على بالغ تقديره واحترامه للعجوز وأبوجريشة مشددا على إمكانية الاستعانة بخدماتهما في فترة قادمة.

نتيجة الإسماعيلي والمحلة بالدوري

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة، في لقاء يجمع بين الطرفين في الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة على القوة الهجومية من قبل الطرفين، طوال أحداث اللقاء، لمحاولة تسجيل هدف المباراة، وخطف الفوز في اللقاء، وحصد الثلاث نقاط.

وبهذا التعادل، يحصد الإسماعيلي، النقطة الثانية في بطولة الدوري المماز، بعد تواصل سلسلة النتائج السلبية في بطولة الدوري.

وبهذا التعادل والنقطة الثمينة للدراويش، يرتفع مركز عن قاع ترتيب جدول الدوري الممتاز، بعد التعادل في المباراة السابقة مع المقاولون العرب، بنتيجة هدف مقابل هدف.

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة غزل المحلة.

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: محمد دسوقي – باهر المحمدي - محمد هاشم - عصام صبحي

خط الوسط: دونجا - عماد حمدي - مخلوف

الهجوم: شكري نجيب – شيلونجو – الشامي

على مقاعد البدلاء: أحمد عادل -أحمد عيد – محمد صادق – مصطفى فارس – عمر الوحش – أحمد أيمن – محمد عمار – محمد عادل – مروان شوقى.

تشكيل المحلة في المباراة:

محمود رضا ، محمد فتح الله ، معاذ الحناوي ،يحيي حامد ، ايهاب سمير ، احمد الشيخ ، ابراهيما كونيه ، احمد عفيفي ، باولن فوافي ، حميد ماو، عبده يحي،

الاحتياطي:عمرو شعبان ، محمود علاء ، ابراهيم صلاح ، خالد الاخميمي ، خالد سامي ، بازوكا ، احمد غنيم ، احمد الندري. ، اجويرو.