النائب حسانين توفيق:الأمن السيبرانى ليس فقط دور الدولة وإنما دور الجميع

/664021/النائب-حسانين-توفيقالأمن-السيبرانى-ليس-فقط-دور-الدولة-وإنما-دور-الجميع

قال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، أن الأمن السيبرانى ليس فقط دور الدولة وإنما دور الجميع، لافتا أن مسئولية الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات والأفراد أنفسهم الحفاظ على أمن المعلومات من خلال اتخاذ كافة التدابير اللازمة.

دوت الخليج

تفاصيل عقد النائب حسانين توفيق ندوة توعوية حول أهمية ومخاطر الأمن السيبرانى

وأضاف توفيق، في منشور له عبر صفحته الرسمية “فيس بوك”، أنه إسهاما من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال المصريين التى يرأسها، والتي تساهم فى رفع وعى الأعضاء من الشركات المختلفة بأهمية هذا الملف، عقدت اللجنة ندوة حول "التوعية بأهمية ومخاطر الأمن السيبرانى" بحضور ممثلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات NTRA.

وتابع عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ: شارك الحضور العديد من المعلومات الهامة عن الأخطار السيبرانية التى تهدد الدول والمؤسسات وكيفية مواجهتها، لافتا أن حماية المؤسسات من أخطار الأمن السيبرانى يبدأ من رفع وعى العاملين بها.