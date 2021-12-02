/664023/النائب-إبراهيم-الديب-قرية-بلا-إدمان-من-أهم-المبادرات-التي-انطلقت-خلال-الفترة-الماضية

قال النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن مبادرة قرية بلا إدمان تعد واحدة من أهم المبادرات التي انطلقت خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه سيشارك وأعضاء مكتبه بقوة في الحملة.

وأوضح الديب، أن مشاركته تأتي حرصا على حياة ومستقبل أبناء مركز المحلة، لأن الجميع يجب أن يتكاتف مع الحكومة، يدا واحدة للتوعية ضد مخاطر الإدمان.

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وأشار عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن محاربة الإدمان تستوجب تعاون المثقفين والمتعافين والجمعيات الأهلية والخيرية، ليقفوا جميعا في وجه هذا العدو الذي يدمر مستقبل أبنائنا، فكم من أسر فقدت ذويها بسبب هذه اللعنة وكم من شباب راحوا ضحية التجربة حتى أصبحوا مدمنين ووصل الأمر بكثير منهم الي الوفاة بعد أن كانوا خيرة الشباب.

وأوضح الديب أن الحملة ستنطلق في مركز المحلة، غدا الجمعة بالتنسيق والتعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان و التعاطي بمحافظة الغربية وهيئة مكتبه، الساعة الثانية ظهراً بملعب مركز شباب العامرية مركز المحلة الكبرى.

النائب إبراهيم الديب: "قرية بلا إدمان" من أهم المبادرات التي انطلقت خلال الفترة الماضية

وتابع عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب: " رسالتي لأي متعاطي، إنت إنسان كويس وتستحق حياة أفضل من حياة الإدمان، متخربش بيتك وحياتك بإيدك، ولو أدمنت غصب عنك بسبب صحبة سوء، افتكر إن الطريق للعودة مفتوح من خلال صندوق مكافحة الإدمان، وباب مكتبي مفتوح ليك دايما وأنا هساعدك تكمل رحلة التعافي بكل ما أستطيع، ودايما خليك عارف إنك أقوى من المخدرات".