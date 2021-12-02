الأقصر تحتفل باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة بقصر الثقافة  

وذكرت المحافظة فى بيانها، أنه شارك فى الحفل جميع مدارس التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، بجانب القيادات الشعبية والتنفيذية وأولياء الأمور وقيادات التعليم ومديرى الإدارات و رؤساء أقسام التربية الخاصة بالإدارات.
وقال نائب محافظ الأقصر خلال كلمته، إن الهدف من اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة، هو وضع هذه الفئة فى دائرة الاهتمام وأن الدولة المصرية لا تألو جهدًا لتقدم أفضل ما لديها لخدمتهم، ودائمًا ما تستمع لأفكارهم التى دائمًا ما تكون خارج الصندوق ومفيدة للمجتمع المصرى، وتعبر عن قدراتهم الفذة.
وأضاف أن اليوم العالمى لذوى الإعاقة خصص من قبل الأمم المتحدة لدعم ذوى الإعاقة، كما يهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة من أجل ضمان حقوق الأشخاص من ذوى الإعاقة، بجانب أنه يدعو إلى زيادة الوعى فى إدخال أشخاص لديهم إعاقات فى الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.
وافتتح نائب المحافظ، على هامش الاحتفال، المعرض السنوى لمنتجات مدرسة طه حسين للتربية الخاصة.
حضر الاحتفال الدكتور محمود عبدالوهاب، مدير عام التأمين الصحى الشامل، وزينب السلايمى عضو مجلس النواب، وسيد النوبى رئيس قسم التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالأقصر.
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