حصاد متميز لوزارة الإنتاج الحربى خلال فعاليات اليوم الأخير من EDEX 2021

جدة - نرمين السيد - أوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة محمد عيد بكر أنه خلال فاعليات اليوم الرابع والأخير من معرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2021" والذى أقيم بمصر خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021 بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، قام المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى بتفقد أجنحة العديد من الشركات المشاركة بالمعرض.





وأشار إلى أن وزير الإنتاج الحربى قام بزيارة أجنحة عدد من الشركات الصينية العاملة فى مجالات متنوعة للتصنيع العسكرى وهى شركات "Poly Defence"و "CETC" و"نورينكو"، كما تفقد أجنحة شركة "ATSC" المتخصصة فى مجال توفير الأدوات والتطبيقات المناسبة للأنظمة الدفاعية البرية والجوية والبحرية، كما تفقد جناح تحالف شركتى "KMW & Nexter" المتخصصتين فى مجال الأنظمة الدفاعية.

وقام الوزير "مرسى" بزيارة جناح شركة "إيدچ" الإماراتية العاملة فى العديد من المجالات العسكرية مثل الأنظمة والصواريخ والأسلحة والحرب الإلكترونية، وتم زيارة جناح "هانوا" الكورية الجنوبية وتفقد الهاوتزرk9، وتم كذلك تفقد جناح "بونجسان" الكورية الجنوبية العاملة فى مجال الأنظمة الدفاعية، وقام وزير الدولة للإنتاج الحربى أيضا بتفقد جناح المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودية، كما تم تفقد عدد من الشركات العالمية الأخرى.

وأوضح "بكر" أن وزير الدولة للإنتاج الحربى حرص خلال تفقده أجنحة هذه الشركات على الإطلاع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيات العالمية فى مجال أنظمة التسليح، كما أثنى على معروضات هذه الشركات وإمكانياتها التصنيعية والفنية والتكنولوجية المتطورة، واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربى أبرز المنتجات العسكرية للوزارة من أسلحة ومعدات وذخائر والتى تشارك بها الشركات التابعة فى المعرض، معرباً عن تطلعه إلى عقد شراكات مع الشركات العالمية فى مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة، وقام بدعوة الشركات التى قام بزيارة أجنحتها لتبادل الزيارات والوفود الفنية مع شركات الإنتاج الحربى للتعرف على التكنولوجيا المتوفرة لدى كل جانب على أرض الواقع وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، كما دعا الشركات للمشاركة فى"EDEX 2023".

وبخلاف تفقد أجنحة الشركات العالمية، شهد وزير الدولة للإنتاج الحربى توقيع إتفاقية تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة دبى للاستشارات لتسويق منتجات الوزارة فى السوق العربية والأفريقية.

كما استقبل الوزير "مرسى" خلال آخر أيام المعرض السيد Dario GIACOMIN مساعد وزير الدفاع الإيطالى لشؤون التسليح لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وفى لفتةٍ طيبة قام السيد الوزير خلال جولاته التفقدية بإستطلاع أحوال أحد العاملين بالإطفاء المشاركين فى العمل بالمعرض، مؤكداً على أن العمال المشاركين فى تنظيم وتأمين المعرض هم الأبطال الحقيقيون والجنود المجهولون خلف هذا التنظيم الذى أشاد به الجميع، كما حرص الوزير "مرسى" على شكر كافة العاملين بالوزارة داخل الجناح والتقاط الصور التذكارية متوجها لهم بالشكر والتحية.