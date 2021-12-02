السفارة المصرية فى ماليزيا تنظم ندوة عن فرص الاستثمار بمصر

نظمت السفارة المصرية في ماليزيا ندوة افتراضية بالتنسيق مع المكتب التجاري بالسفارة واتحاد المصنعين الماليزيين لاستكشاف الفرص الكبيرة المتاحة للاستثمار في مصر، حيث شارك فيها ممثلو أكثر من 100 شركة ماليزية.
تناول السفير رجائي نصر، سفير مصر في ماليزيا، خلال كلمته في الندوة أهم ملامح المشروعات الكبرى، والطفرة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها مصر حالياً في جميع المناحي، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو تطبيق سياسة إصلاحية طموحة في شتى القطاعات. كما أشار إلى التطور الذي تشهده معدلات التبادل التجاري بين مصر وماليزيا حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بينهما خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021 بنسبة 85% مقارنةً بذات الفترة من عام 2020.
استحوذت الندوة علي اهتمام كبير من مسئولي اتحاد المصنعين الماليزيين والشركات الأعضاء به، كما تضمنت كلمات هامة لكل من رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الماليزي، فضلاً عن عروض تقديمية لمسئولي كل من المنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس والهيئة العامة للاستثمار بالإضافة إلى هيئة تنمية التجارة الخارجية الماليزية (ماتريد).
وقد دعا سفير مصر في ماليزيا اتحاد المصنعين الماليزيين إلى التنسيق مع نظيره المصري والمكتب التجاري بالسفارة لتنظيم بعثة تجارية واستثمارية للشركات أعضاء الاتحاد لزيارة مصر خلال أقرب فرصة.
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