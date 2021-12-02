التعليم تحدد محذوفات علم النفس والاجتماع لطلاب الدمج بالثانوية العامة

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطاباً لمدير عام تنمية التربية الخاصة، بالمديريات التعليمية، بالمحذوفات الخاصة بمادة علم النفس والاجتماع للثانوية العامة، بالمدارس التى بها طلاب مدمجين للصف الثالث الثانوى للعام الدراسى الحالى 20212022.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الدروس المحذوفة من منهج علم النفس والإجتماعي لطلاب الصف الثالث الثانوي بالمدارس التي بها طلاب مدمجين على النحو التالى:

- القوانين الخاصة بنظرية التعلم الشرطي الكلاسيكي (ص12).

- قوانين نظرية المحاولة والخطاً (ص13-14).

- قوانين نظرية تجهيز ومعالجة المعلومات (ص 17- 18).

- الذكاء البصري المكاني والذكاء الجسمي الحركي (ص7-8).

- مفهوم الشخصية كتنظيم داخلي وسيط بين المثير والاستجابة وما يتضمنه هذا التعريف (ص 51- 52).

- الشخصية الهستيرية (ص54)، والشخصية السيكوباتية (ص55).

- الحيل الدفاعية (الازاحة - التقمص- النكوص ص69).

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الدروس المحذوفة من مادة علم الاجتماع للثانوية العامة 2022 بالمدارس التي بها طلاب مدمجين وهي كالتالي:-

- الفصل الأول النظرية الاجتماعية (بناءها ووظائفها ص 75-77).

- علاقة علم الاجتماع بالأنثربولوجيا ص 90.