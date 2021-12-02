/664025/الإفتاء-ترد-على-عارفة-عبدالرسول-الإسلام-ساوى-بين-الرجل-والمرأة-في-الحقوق-والواجبات

أكدت دار الإفتاء، أن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، فقال تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾.

تحيامصر

وأشارت دار الإفتاء، إن هناك فارقًا بين المساواة والتساوي؛ فإن الشرع الإسلامي مع إقراره للمساواة لم يُقرَّ التساوي المطلق بين الذكر والأنثى في الصفات الخلقية والفطرة الربانية والوظائف التكليفية؛ فإن اختلاف الخصائص يقتضي اختلاف الوظائف والمراكز، حتى يتحقق التكامل الذي أراده الله تعالى بالتنوع في خلقه سبحانه؛ والدعوةُ إلى جعل المرأة كالرجل في الأمور التي فرقت بينهما فيها الشريعة طعنٌ في حكمة التشريع، وإنكارٌ لهوية الإسلام، وتَعَدٍّ على النظام الاجتماعي العام.

الإفتاء ترد على عارفة عبدالرسول.. الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات

كانت الفنانة عارفة عبد الرسول، كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «اعرف ناس كتير متدينه باعتدال وفاهمين الشرع كويس جدااااا ...اول مايبقى عنده بنت يكتبلها وهو عايش جزء م الميراث عشان عارف انها مش حاتورث زى الصبيان او لوخلف بنات بس بيكتب كل حاجه باسم البنات عشان ماتدخلش العيله تزاحمهم ع الميراث ولو ماخلفش يكتب باسم مراته ...ماشوفتش حد مابيعملش كده»