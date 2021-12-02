/664026/محمد-صلاح-يتربع-على-عرش-إنجلترا-على-حساب-هينري-بعد-ثنائة-إيفرتون

تربع الدولي المصري محمد صلاح على رأس قائمة الهداين وصانعي الأهداف، بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور 14 جولة بالدوري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجح صلاح أمس من تسجيل هدفين مع فريقه ليفربول الإنجليزي، في شباك إيفرتون بالجولة الرابعة عشر بالدوري، والتي انتهت بنتيجة 4/1 للريدز.

محمد صلاح يتخطى رقم هينري

شهد أمس الأربعاء، على دربي مدينة ليفربول، بين الريد وإيفرتون، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة عشر من منافسات البريميرليج، والتي كانت يستضيفها الأخير على ملعبه على الجوديسون بارك.

تصدر الدولي الفرنسي تييري هينري على عرش قاءمة الأكثر تسجيل بالدوري الإنجليزي خلال 14 جولة، برصيد تسجيل 11 هدف، وصناعة 9 اهداف، في السنوات الماضية ليصبح الأول في تاريخ البريميرليج.

تييري هينري

يذكر أن تييري هينري لاعب خط وسط آرسنال الإنجليزي، وأسطورة المدفعجية، بما قدمه من أرقام قياسية مع فريقه بالدوري المحلي، ودوري الأبطال، والكأس.

وجاء محمد صلاح مهاجم ليفربول أمس بتحطيم رقم هينري، أمام واتفودر، ويسجل الهدف الـ 13 بالدوري، وصناعة 9 أهداف، حتى الأن خلال 14 جولة بالدوري.

نتيجة مباراة إيفرتون وليفربول

وقدم الريدز لقاء قوي في ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون الذي لم يظهر بشكل جيد في المباراة، وقدم النجم محمد صلاح لوحة فنية خلال اللقاء بتسجيله هدفين بشكل أكثر من رائع.

وسجل أهداف ليفربول كلاً من هندرسون وجوتا وهدفين لمحمد صلاح، بينما سجل ه ديماراي جراي هدف إيفرتون الوحيد في المباراة.

وبذلك الفوز برتفع رصيد ليفربول للنقطة رقم 31 بالمركز الثالث، بينما يظل إيفرتون في المرك الرابع عشر بـ 15 نقطة.

القدم الذهبية

حقق محمد صلاح جائزة القدم الذهبية لأفضل لاعب في العالم فوق الـ 28 عام.

وتمكن محمد صلاح أن يحصد الجائزة بعد منافسة مع ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، وروبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني.

وتواجدت زوجه محمد صلاح معه خلال الحفل، وتم تسليمها الجائزة في حضور اللاعب الأفضل في العالم.

يذكر أن حفل القدم الذهبية أقيم اليوم في موناكو “فرنسا”.

وكان محمد صلاح يتنافس على جائزة أفضل لاعب في العالم بالون دور، وحقق المركز السابع في القائمة التي تصدرها ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان.