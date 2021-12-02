/664030/دعاء-عريبي-تتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن تعاقد-التنمية-المحلية-مع-أحدي-الشركات-لادارة-المخلفات-بالمحافظات

اعلنت النائبة دعاء عريبي عضومجلس النواب، عض تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، عن تقدمها باقتراح برغبة استناد ا لنص المادة (١٣٣)من الدستور والمادة (٢٣٤)من اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك بشأن تعاقد وزارة التنمية المحلية مع أحدي الشركات الكبري لادارة المخلفات الموجوده بالمحافظات.

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وجاء في طلب الاحاطة:” في ظل ماتعانية أغلب المحافظات من مشكلة تراكم القمامة لذلك اقترح تعاقد وزارة التنمية المحلية مع إحدي الشركات الكبري لإدارة المخلفات للتخلص من القمامه وإعادة تدويرها لمواد خام يمكن إستخدمها وتكون الشركة مسئولة عن النظافة وتدوير المخلفات الموجودة في القاهره الكبري وفي كل المحافظات لذا تأمل من معاليكم تحويل هذه الرغبة لللجنة المختصة لمناقشتها في حضور ممثلين من وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة واللجنة المختصة بذلك”.

دعاء عريبي تتقدم بطلب إحاطة بشأن تعاقد التنمية المحلية مع أحدي الشركات لادارة المخلفات بالمحافظات

هذا وشارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الاحتفال بمرور عام على إنشاء المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الاندماج.

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تفاصيل مشاركة وفد التنسيقية في الاحتفال بمرور عام على إنشاء المركز المصرى الألمانى

كان المركز قد تم افتتاحه في نوفمبر ٢٠٢٠ بالتعاون بين الحكومة الألمانية ممثلة في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ضمن المبادرة الرئاسية " مراكب النجاة "،والتي تهدف إلي الحد من الهجرة غير النظامية وتوفير البدائل الآمنة عن طريق توفير فرص متنوعة للتوظيف والتدريب.

واستعرضت خلال الاحتفال وزيرة التعاون الدولى رانيا المشاط الدور الهام الذى قدمه المركز ، كما أثنت وزيره الهجرة نبيله مكرم على أهمية الدور الذى يقدمة المركز ومدى الإستفادة منه منذ أن تأسس وأشادت بدور الدولة فى كافه المجالات وخاصة دعم المرأة .

وحضر الاحتفال عدد من الشباب الذى لقى الدعم من المركز فى الدمج بعد عودته من الدراسه بالخارج.

وضم وفد التنسيقيه كل من عبير العريان وسلمى السيرتى أعضاء التنسيقية.