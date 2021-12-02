صحة شمال سيناء توجه بتكثيف التوعية بفيروس كورونا 

وأكد مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحى الدكتور حاسم حمدى فى بيان، اليوم الخميس، على أهمية اللقاح فى تقليل مخاطر الإصابة وشدة الأعراض، مشيرا إلى انتظام العمل فى مراكز التسجيل والتطعيم المنتشرة على مستوى المحافظة، موجها كل أم وأب يهمهما صحة أطفالهما وكل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وكل الموظفين المتعاملين يوميا مع أشخاص كثيرين وكل الطلاب عليهم التسجيل حاليا للحصول على لقاح فيروس كورونا لتقليل خطر الإصابة بالعدوى وتقليل شدة الأعراض وللمساعدة على حماية الصحة وممارسة الحياة بشكل آمن.
ووجه بتكثيف التوعية بالمدارس والمعاهد ومراكز الشباب والإدارات والمصالح الحكومية، لتوعية المواطنين بمخاطر المرض والتحذير من المتحور الجديد لكورونا، خلال الفترة الحالية وتوضيح مخاطره عن طريق فرق التثقيف والإعلام الصحى على مستوى المحافظة.
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