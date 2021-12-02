توقيع بروتوكولات مع وزارة الأوقاف لتطوير مسجد الحسين

جدة - نرمين السيد - شهد خالد عبد العال محافظ القاهرة والمهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية والدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية والدكتور على جمعة الرئيس الشرفى لمؤسسة "مساجد" للتطوير توقيع برتوكولات مع وزارة الأوقاف ونقابة الأشراف ومشيخة الطرق الصوفية ومؤسسة مودة لتطوير وتجميل مسجد الحسين.





ويهدف البروتوكول إلى أن تساهم مؤسسه مساجد للتطوير بمبلغ 150 مليون جنيه مبدئيا فى عملية التطوير والتى ستشمل كافه أرجاء المسجد من أرضيات وحوائط وأسقف، كذلك معالجه الأساسات والتربه المحيطه بالمسجد،بالإضافة إلى تحديث كافه الانظمه من الكهرباء والمياه والصرف والتكييف وانظمة المراقبه بالكاميرات وأنظمة الإنذار ومكافحة الحريق وتزويد المسجد داخليا وخارجيا بأحدث أنظمة الصوت.

وستكون مؤسسة مساجد، مسؤولة عن التشغيل والصيانة والنظافة بمسجد الحسين بعد انتهاء أعمال التطوير وذلك باستخدام الأساليب الحديثة والمتقدمة فى التحكم فى أنظمة ومرافق المسجد والوصول إلى أعلى معدلات الحفاظ على معدلات التشغيل داخله، وكذلك تطبيق أعلى معايير النظافة المعمول بها عالميًا والتى تساهم فى الحد من انتشار الأوبئة والأمراض وتحافظ على الصحة العامة.