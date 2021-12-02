عاجل- حماية المستهلك يلزم شركات السجائر بطباعة السعر على العبوات

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كما قرر الجهاز إلزام كافة شركات إنتاج وتصنيع واستيراد وتوزيع السجائر بأنواعها وبدائلها والمعسل بأنواعه بالإعلان عن أسعار المنتجات داخل كافة منافذ ونقاط البيع بجمهورية مصر العربية، على أن يكون السعر المُعلن هو السعر الشامل مدونا باللغة العربية مع جواز إضافة لغات أخرى وذلك فى مدة أقصاها (أسبوعان) من تاريخ صدور القرار.
وبحسب قرار الجهاز، تكون الشركات سالفة الذكر مسؤولة مسؤولية تامة عن تأمين المحتوى الرقمى لرابط الاستجابة السريع (Q.R code).
ونُشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1 ديسمبر 2021.
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