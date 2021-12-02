وزير الأوقاف يثمن اهتمام الرئيس السيسى بمساجد آل البيت وإعمار بيوت الله

جدة - نرمين السيد - ثمن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بعمارة بيوت الله "عز وجل" بصفة عامة، وتوجيهه الكريم والخاص والمستمر للعناية بمساجد آل البيت وصيانتها.





وأشاد وزير الأوقاف، فى تصريحات له اليوم، بجهود الهيئة الهندسية القائمة على تنفيذ تكليفات الرئيس بكل دقة وأمانة ومصداقية، مضيفا أن مصر على مر عصورها تهتم بعمارة بيوت الله عز وجل، فإن هذا الجيل له لمسته وإضافته لهذا التراث المعمارى الفريد، ومن هذه المساجد مسجد الصحابة بشرم الشيخ بجنوب سيناء والذى يُعد نموذجًا فريدًا، ويُعد أيقونة شديدة التميز فى عمارة المساجد، وكذلك جاء مسجد الفتاح العليم، ومسجد مصر الذى يتم العمل به على قدم وساق، مشيرًا إلى أن توجيه الرئيس السيسى بالاهتمام بمساجد آل البيت قد أسعد كل مصرى وكل مسلم وكل محب لآل بيت سيدنا رسول الله ﷺ.

وأشار إلى أن إعمار بيوت الله "عز وجل" يتم بما يليق بمكانة الدولة المصرية والجمهورية الجديدة، موضحا أنه وفى الوقت الذى نثمن فيه دور المجتمع المدنى فى المساهمة فى بناء وإعمار بيوت الله "عز وجل"، فإن الدولة المصرية فى ظل عهد الرئيس السيسى تعى واجبها الدينى والوطنى تجاه عمارة بيوت الله "عز وجل"، حيث أن المساجد التى تم بناؤها أو إحلالها أو صيانتها فى عهد الرئيس بلغت 3850 مسجدًا، وأن عدد ما تم افتتاحه فى سنة واحدة وثلاثة أشهر 1857 مسجدًا، منها 1692 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا أو بناءً جديدًا، وأن معدل الافتتاح تقريبا خمسة مساجد يوميًّا، وقد سبقت مصر بهذا الإنجاز دول العالم قديمًا وحديثًا.

وأشار إلى أن عدد الأئمة الحاصلين على الدراسات العليا والماجستير والدكتوراة بلغ أكثر من 5 آلاف إمام، منهم أكثر من 700 إمام على درجة الدكتوراة، وحصل على درجة الماجستير أكثر من 1700 إمام، تم الدفع بهم فى مختلف الجامعات المصرية.