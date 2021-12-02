متحدث الوزراء: تلقى رسالة الحصول على لقاح كورونا خلال 24 ساعة من...

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه متاح حاليا 42 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا، مضيفا أنه عقب التسجيل للحصول على اللقاح تصل الرسالة خلال 24 ساعة خلاف ما كان فى الماضى.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن متاح الحصول على اللقاح للذهاب إلى أى محطة مترو أو مركز شباب أو سيارة الصحة المتنقلة ويأخذ اللقاح بعد تسجيل الطبيب المتخصص له، لافتا إلى أنه قرار منع غير متعاطى اللقاح دخل حيز التنفيذ.

وتابع: "اللقاحات فى بدايتها كانت مخصصة للأطباء وكبار السن وعندما تم اتاحتها بالكامل تم اتساع المستفيدين من اللقاح من جميع الفئات العمرية، وأهمية توجه أصحاب المعاشات لتلقي لقاح كورونا، كون الفيروس يكون أكثر شراسة معهم وفقا للأبحاث الطبية".