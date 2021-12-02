وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

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10 قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

● الدكتور ياسر مجدي أنور حتاتة، رئيسًا لجامعة الفيوم. ● الدكتور أيمن محمود عثمان أبوزيد، رئيسًا لجامعة أسوان. ● الدكتور محمد السيد أحمد الفقي، عميدًا لكلية الحقوق جامعة الإسكندرية. ● الدكتورة نجوى لطفي مصطفى بدر، عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس. ● الدكتور مصطفى محمود مصطفى محمود، عميدًا لكلية الهندسة جامعة المنيا. ● الدكتورة مروة محمد وجدي محمد، عميدًا لكلية الألسن جامعة المنيا. ● الدكتور منصور محمد أحمد محمد، عميدًا لكلية الحقوق جامعة المنوفية. ● الدكتور خالد بن الوليد عبدالفتاح أحمد، عميدًا لكلية العلوم جامعة جنوب الوادي. ● الدكتور محمد إسماعيل محمد أبو دبارة، عميدًا لكلية العلوم جامعة دمياط. ● الدكتور أحمد عباس أحمد نوير، عميدًا لمعهد بحوث الهندسة الوراثية جامعة مدينة السادات.

هذا وتفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى جولة موسعة الأعمال الجارى تنفيذها بمشروع تطوير مدينة سانت كاترين "موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام"، يرافقه، مسئولو الوزارة، والجهاز المركزى للتعمير، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ونائب محافظ جنوب سيناء، ومسئولى المحافظة واستشاريى المشروع.

الجزار: تكليفات من الرئيس بتطوير المدينة ووضعها بمكانتها اللائقة

واستهل الدكتور عاصم الجزار، جولته التفقدية، بالمرور على الأعمال الجارى تنفيذها بمنطقة الزيتونة، إحدى مكونات مشروع تطوير مدينة سانت كاترين، حيث استمع إلى شرح مفصل عن الأعمال، من الدكتور ماهر استينو، استشارى المشروع، والتى تضم، 580 وحدة سكنية وسياحية، ومسجدا، وكنيسة، ومدرسة، وسوقا تجارية، وشدد الوزير على ضرورة الإسراع بمعدلات الإنجاز، ودفع معدلات العمل، للانتهاء فى المواعيد المحددة.

وانتقل وزير الإسكان ومرافقوه، لتفقد المنطقة التى تضم مركز الزوار، والمخصص لتقديم مختلف الخدمات للسائحين، ويضم محال، ومكاتب إدارية، ومطعما وكافتيريا، والقبة السماوية، وغيرها، وكذا الفندق الجبلى، ويضم 150 وحدة فندقية، وساحة السلام، وبها (ساحة للاحتفالات الخارجية - مبني عرض متحفي متنوع - مسرح وقاعة مؤتمرات - كافيتريا - غرف اجتماعات)، حيث أكد الوزير أن الساحة مصممة لتمكين جميع اتباع الديانات السماوية الثلاث، لمناجاة المولى عز وجل.