/664034/مرتضى-منصور-سيتم-تطهير-الزمالك-من-البلطجية-واللي-مش-عاجبه-يروح-يشتكي-للوزير-ويهاجم-حسين-السمري

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه عاد للنادي من جديد بعدل ربنا وأنه ينصح كل من يقع في مشكلة يتذكر ما حدث له.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحاتة الحالية داخل نادي الزمالك “حسين السمري “الساقط” كان عاوز يدير انتخابات الزمالك، وبقول للكل مرتضى منصور هو من سيتولى الانتخابات القادمة”.

وتابع “دخل لنادي الزمالك هذا العام 404 مليون جنية، أين ذهبت هذه الأموال، وبسأل اللجنة السابقة فين الفلوس وأطلعوا ردوا على الناس”.

وواصل “هيتم تطهير نادي الزمالك من البلطجية خلال الفترة القادمة، واللي مش عاجبة يروح يشتكي لوزير الشباب والرياضة، وكل من تعرضوا للظلم سيعودوا من جديد”.

واختتم “محمود الخواجة أسطورة الزمالك، جاء لي في مكتبي الخاص وبكلا بسبب المعاملة السيئة من لجنة الزمالك السابقة”.

مرتضى: أعضاء اللجنة السابقة غيرت العديد من مواعيد تدريبات الفرق ليلعب أولادهم

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، أن هناك العديد من المواعيد لتدريبات الفرق تغيرت بسبب تدخل أبناء أعضاء مجلس الإدارة السابق.

وقال: "لجنة الإدارة السابقة لمجلس الإدارة، أهدرت العديد من فرق النادي سواء من قبل القدم أو الطايرة".

وأضاف: "هناك ناس من أعضاء اللجنة السابقة غيرت العديد من المواعيد لتدريبات الفرق، ليلعب أولادهم".

واختتم: “تدهور نتائج فرق الزمالك في الفترة السابقة، ورحيل العديد من لاعبي الفرق يرجع لسبب الاعضاء، وما يعملوه فيهم”.

ووصل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمقر النادي بعد غياب طال على النادي ما يقارب من العام، بعد قرار العودة من قبل وزارة الشباب والرياضة.

جاءت العديد من الأعضاء بكلمات الشكر والإمتنان لعودة مرتضى منصور، لمقعده على رئاسة مجلس إدارة الزمالك لحين إقامة انتخابات للنادي في يناير القادم.