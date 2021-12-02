/664035/مرتضى-منصور-حمدي-النقاز-نصاب-ويهاجم-حسن-شحاتة-وأيمن-يونس

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن حمدي النقاز لاعب الفريق السابق "نصاب" وأنه حصل على أموالة بالكامل مني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات من داخل نادي الزمالك "قمنا بدفع 4 أقساط من راتب شيكابالا، ومحمد إبراهيم حدث خطأ في العقد الخاص به وقمت بتحويل الموظف للنائب العام".

وتابع "فين حسن شحاتة اللي مش بيسأل عليا من أول ما مشيت من نادي الزمالك، ومفيش حد يتكلم على الرموز بعد كدا، ونفس الأمر لأيمن يونس الذي لم يتصل بي، الرموز الحقيقيين توفوا أمثال حمادة إمام".

وواصل "قمت بإعارة حميد أحداد بمبلغ 200 ألف دولار، وتم البيع مقابل 100 ألف دولار، إزاي الكلام دا يحصل".

واختتم "بقول لأحمد حسام ميدو مش يتكلم عن أساطير الزمالك، لأن الكل عارف مين الأساطير الحقيقية".

مرتضى منصور: سيتم تطهير الزمالك من البلطجية واللي مش عاجبه يروح يشتكي للوزير.. ويهاجم حسين السمري

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه عاد للنادي من جديد بعدل ربنا وأنه ينصح كل من يقع في مشكلة يتذكر ما حدث له.

وأضاف خلال تصريحاتة الحالية داخل نادي الزمالك “حسين السمري “الساقط” كان عاوز يدير انتخابات الزمالك، وبقول للكل مرتضى منصور هو من سيتولى الانتخابات القادمة”.

وتابع “دخل لنادي الزمالك هذا العام 404 مليون جنية، أين ذهبت هذه الأموال، وبسأل اللجنة السابقة فين الفلوس وأطلعوا ردوا على الناس”.

وواصل “هيتم تطهير نادي الزمالك من البلطجية خلال الفترة القادمة، واللي مش عاجبة يروح يشتكي لوزير الشباب والرياضة، وكل من تعرضوا للظلم سيعودوا من جديد”.

واختتم “محمود الخواجة أسطورة الزمالك، جاء لي في مكتبي الخاص وبكلا بسبب المعاملة السيئة من لجنة الزمالك السابقة”.