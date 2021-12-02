/664036/مرتضى-منصور-السنه-دي-404-مليون-دخلوا-الزمالك-راحو-فين

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على المبلغ الذي دخل خزينة النادي في الفترة الماضية، ولم يتواجد منه شئ حتى الأن.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال في ندوته أثناء رجوعة وظهوره الأول بنادي الزمالك: "هناك أموال ضخمة دخلت خزينة الزمالك".

وأضاف: "المبلغ الذي دخل النادي في هذا العام يصل 404 مليون جنيه".

وزاد متسائل: "أين المبلغ الذي دخل وفي أي شئ صرفته اللجنة السابقة للنادي".

وأكمل: "المبلغ اتوزع على لجنة الأعضاء، بالعشرة مليون وغيره، والعاملين بالنادي يتظلموا ليه".

واختتم: "الموظف بنادي الزمالك يأخذ 7 ألاف جنيه بالشهر، وانت بتديله 30 ألف ليه هي فلوس أمك".

ووصل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمقر النادي بعد غياب طال على النادي ما يقارب من العام، بعد قرار العودة من قبل وزارة الشباب والرياضة.

جاءت العديد من الأعضاء بكلمات الشكر والإمتنان لعودة مرتضى منصور، لمقعده على رئاسة مجلس إدارة الزمالك لحين إقامة انتخابات للنادي في يناير القادم.

حضور الأعضاء

وجاءت العديد من اعضاء النادي من للمقر قبل حضور مرتضى منصور للعودة لرئاسة النادي مرة اخرى بعد قرار وزارة الشباب والرياضة، لإستقباله بعد غياب دام ما يقرب من العام.

ويحضر اليوم في الساعة السادسة مساء مرتضى منصور للزمالك ليعودة لمقعدة على رئاسة النادي مرة آرى ويواصل عمله، والتي أعلنها وزارة الرياضة منذ أسبوعين.

وجاء دخول مرتضى منصور اليوم لنادي الزمالك، بعد قرار عودته بأسبوعين، بسبب عزاء رئيس السابق جلال إبراهيم بالنادي.

وفد الزمالك

أستقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور على ارسال وفد يطير للبرتغال، لمناقشة عقوبة شيكابالا ومحمد إبراهيم مع فرقهم السابقة.

ويرسل الزمالك محاميين لدراسة الأمر وأحد القانونين مع أمير مرتضى للاتفاق مع سبورتنج لشبونة وماريتيمو، لحل الأزمة بشكل ودي وجدولة المستحقات.

عقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، جلسة اليوم، مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحين بمقر الوزارة.

وقال منصور: "الجلسة شهدت مناقشة بعض الأمور الخاصة بالنادي وكانت إيجابية للغاية".

وأكد رئيس الزمالك في وقت سابق أنه لن يتحدث عن الماضي بعد عودة الحق إلى أصحابه بعودة مجلس الإدارة من جديد لقيادة النادي، موجهًا الشكر لجماهير الأبيض العظيمة والشجاعة التي صمدت من أجل عودة الحق لأصحابه.