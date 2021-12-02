/664037/مرتضى-منصور-سأقوم-بإنشاء-قناة-جديدة-لنادي-الزمالك-ويعلن-عودة-المفصولين

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن قناة النادي غير جيدة حالياً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات من داخل نادي الزمالك "سيتم عمل قناة جديدة لنادي الزمالك، إذا استمرت القناة الحالية بنفس النظام اللي ماشية عليه".

وواصل "غير راضى عن مستوى قناة الزمالك، ومرتضى منصور هو من قام بإنشاء القناة وأستطيع عمل قناة جديدة".

وتابع "هناك 150 موظف رحلوا عن نادي الزمالك خلال المجالس المعينة السابقة، وسيتم رجوعهم من جديد خلال الفترة المقبلة، وكل من تعرض للظلم سوف يعود من جديد للنادي".

وتابع "نادي الزمالك هيرجع لطبيعتة تاني خلال الفترة القادمة، واللي مش عاجبه يروح يشرب من الخرارة".

واختتم "أين ممدوح عباس الأن؟ الذي كان يدعم المجلس السابق وحاليا غير متواجد".

مرتضى منصور: السنه دي 404 مليون دخلوا الزمالك راحو فين ؟

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على المبلغ الذي دخل خزينة النادي في الفترة الماضية، ولم يتواجد منه شئ حتى الأن.

وقال في ندوته أثناء رجوعة وظهوره الأول بنادي الزمالك: "هناك أموال ضخمة دخلت خزينة الزمالك".

وأضاف: "المبلغ الذي دخل النادي في هذا العام يصل 404 مليون جنيه".

وزاد متسائل: "أين المبلغ الذي دخل وفي أي شئ صرفته اللجنة السابقة للنادي".

وأكمل: "المبلغ اتوزع على لجنة الأعضاء، بالعشرة مليون وغيره، والعاملين بالنادي يتظلموا ليه".

واختتم: "الموظف بنادي الزمالك يأخذ 7 ألاف جنيه بالشهر، وانت بتديله 30 ألف ليه هي فلوس أمك".

ووصل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمقر النادي بعد غياب طال على النادي ما يقارب من العام، بعد قرار العودة من قبل وزارة الشباب والرياضة.

جاءت العديد من الأعضاء بكلمات الشكر والإمتنان لعودة مرتضى منصور، لمقعده على رئاسة مجلس إدارة الزمالك لحين إقامة انتخابات للنادي في يناير القادم.