/664040/عاجل-مرتضى-منصور-يعلن-ترشحه-لانتخابات-الزمالك

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه سوف يترشح لرئاسة القلعة البيضاء خلال الفترة القادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات من داخل نادي الزمالك: "أعلن ترشحي لرئاسة نادي الزمالك علشان النادي مييضيعش".

وسأل مرتضى منصور أعضاء نادي الزمالك بخصوص ترشحه للانتخابات القادمة، ووافق الجميع على خوضه للمعترق القادم".

وزاد "سيتم فصل الكهرباء عن المحلات التي لم تدفع الفلوس اللي عليها، وسيتم تنفيذ ذلك بداية من يوم الأثنين القادم".

واختتم "لجنة الزمالك قامت بعودة أشخاص مفصولين عن النادي وعضوياتهم غير صحيحة ومستغرب جدا من هذا القرار".

مرتضى منصور: السنه دي 404 مليون دخلوا الزمالك راحو فين ؟

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على المبلغ الذي دخل خزينة النادي في الفترة الماضية، ولم يتواجد منه شئ حتى الأن.

وقال في ندوته أثناء رجوعة وظهوره الأول بنادي الزمالك: "هناك أموال ضخمة دخلت خزينة الزمالك".

وأضاف: "المبلغ الذي دخل النادي في هذا العام يصل 404 مليون جنيه".

وزاد متسائل: "أين المبلغ الذي دخل وفي أي شئ صرفته اللجنة السابقة للنادي".

وأكمل: "المبلغ اتوزع على لجنة الأعضاء، بالعشرة مليون وغيره، والعاملين بالنادي يتظلموا ليه".

واختتم: "الموظف بنادي الزمالك يأخذ 7 ألاف جنيه بالشهر، وانت بتديله 30 ألف ليه هي فلوس أمك".

ووصل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمقر النادي بعد غياب طال على النادي ما يقارب من العام، بعد قرار العودة من قبل وزارة الشباب والرياضة.

جاءت العديد من الأعضاء بكلمات الشكر والإمتنان لعودة مرتضى منصور، لمقعده على رئاسة مجلس إدارة الزمالك لحين إقامة انتخابات للنادي في يناير القادم.