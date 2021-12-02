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برعاية نائب التنسيقية محمد عبد العزيز..انطلاق اليوم الأول للتدريب على المحليات دعما للكوادر بشبرا الخيمة

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/664041/برعاية-نائب-التنسيقية-محمد-عبد-العزيزانطلاق-اليوم-الأول-للتدريب-على-المحليات-دعما-للكوادر-بشبرا-الخيمة

انطلق اليوم الخميس التدريب الأول للمحليات دعما للكوادر بشبرا الخيمة تحت رعاية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين و النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

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وقام النائب محمد عبد العزيز بشرح المحاضرة الأولى عن الإدارة المحلية في الدستور.

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كما شارك النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بشرح المحاضرة الثانية عن الإدارة المحلية مشكلات وحلول.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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