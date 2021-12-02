برعاية نائب التنسيقية محمد عبد العزيز..انطلاق اليوم الأول للتدريب على المحليات دعما للكوادر بشبرا الخيمة

/664041/برعاية-نائب-التنسيقية-محمد-عبد-العزيزانطلاق-اليوم-الأول-للتدريب-على-المحليات-دعما-للكوادر-بشبرا-الخيمة

انطلق اليوم الخميس التدريب الأول للمحليات دعما للكوادر بشبرا الخيمة تحت رعاية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين و النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

وقام النائب محمد عبد العزيز بشرح المحاضرة الأولى عن الإدارة المحلية في الدستور. كما شارك النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بشرح المحاضرة الثانية عن الإدارة المحلية مشكلات وحلول.

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