تموين الأقصر: صرف 80.1 مليون رغيف فى نوفمبر الماضى

جدة - نرمين السيد - قال وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر الدكتور تامر صلاح إنه تم خلال شهر نوفمبر الماضى، انتظام عمل المخابز دون أى معوقات وتم صرف كمية قدرها 80.1 مليون رغيف بمعدل يومى 2.6 مليون رغيف/ يوم من خلال 306 مخابز، بخلاف صرف كمية قدرها 3697 طن دقيق بلدى بنسبة تقدر 82% للمواطنين بموجب البطاقات التموينية من خلال 578 مستودعا للدقيق على مستوى المحافظة.





وأضاف صلاح فى تصريح، مساء اليوم، أنه تم صرف سلع غذائية حرة كفارق نقاط الخبز بمبلغ وقدره 1.21 مليون جنيه خلال الشهر ذاته لـ 54 ألفًا و962 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم.

وأشار إلى أنه تم صرف من خلال 479 تاجرا تموينيا و170 منفذ مشروع جمعيتى على مستوى المحافظة، السلع التموينية مقررات شهر نوفمبر الماضى بمبلغ قدره 42.3 مليون جنيه بنسبة 98.7% بموجب البطاقات التموينية دون ازدحام على المنافذ التموينية أو أى معوقات فى عملية الصرف وخاصة تحت الظروف التى تمر بها البلاد.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم رصد توفر جميع المواد البترولية "سولار ـ بنزين بأنواعه" من خلال 62 محطة وقود على مستوى المحافظة دون أى معوقات أو مشكلات وخاصة بعد الزيادة الطفيفة فى سعر لتر البنزين اعتبارًا من 8 أكتوبر الماضى، كما تم توزيع 281 ألفا و19 اسطوانة بوتاجاز منزلية بخلاف 14 ألفا و679 اسطوانة تجارية خلال الشهر ذاته وبالسعر الرسمى المحدد.

ونوه بأنه تم تحرير 827 محضرًا ومخالفة تموينية منها 264 مخالفة ضد المخابز "نقص وزن، مواصفات، غلق وتوقف، سجلات، ميزان، نظافة"، و533 قضية بالأسواق "إعلان أسعار ـ شهادة صحية ـ مجهول المصدر ـ ذبح خارج المجازر"، و30 قضية ضد محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم ضبط أصحاب مشروع "جمعيتى" قاموا بالتصرف فى مقررات تموينية بكمية قدرها 6 آلاف و317 كجم سكر تموين، و300 زجاجة زيت تموين سعة الزجاجة لتر واحد، منوهًا بأنه تم ضبط مخبز "أفرنجى" غير مرخص وغير مطابق للاشتراطات، وتم التحفظ على 7 شكارات دقيق، وكرتونتى خميرة، و4 لفافات سكر، و3 اسطوانات بوتاجاز، وكرتونة زيت.

وقال وكيل الوزارة إنه تم ضبط كمية قدرها 260 كجم سكر تموينى، و108 زجاجات زيت، و100 كجم أرز تموينى داخل أحد محلات البقالة غير المرخصة.

وأشار إلى أن المديرية تهيب بالمواطنين توخى الحذر عند شراء احتياجاتهم وعدم التزاحم والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وخصوصًا التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات؛ حفاظاً على صحتهم وصحة ذويهم.