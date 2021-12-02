قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

جدة - نرمين السيد - وجاءت التعيينات على النحو التالى: الدكتور ياسر مجدى أنور حتاتة، رئيسًا لجامعة الفيوم، والدكتور محمد السيد أحمد الفقى، عميدًا لكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، الدكتورة نجوى لطفى مصطفى بدر، عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس.
وتعيين الدكتور مصطفى محمود مصطفى محمود، عميدًا لكلية الهندسة جامعة المنيا، والدكتورة مروة محمد وجدى محمد، عميدًا لكلية الألسن جامعة المنيام والدكتور منصور محمد أحمد محمد، عميدًا لكلية الحقوق جامعة المنوفية.
وتعيين الدكتور خالد بن الوليد عبدالفتاح أحمد، عميدًا لكلية العلوم جامعة جنوب الوادى، والدكتور محمد إسماعيل محمد أبو دبارة، عميدًا لكلية العلوم جامعة دمياط، الدكتور أحمد عباس أحمد نوير، عميدًا لمعهد بحوث الهندسة الوراثية جامعة مدينة السادات.
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