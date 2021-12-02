متحدث الوزراء يناشد أصحاب المعاشات بسرعة تلقى لقاح كورونا

أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أهمية توجه أصحاب المعاشات لتلقى لقاح كورونا، كون الفيروس يكون أكثر شراسة معهم وفقا للأبحاث الطبية.
وقال خلال تصريحات تليفزيونية: "يوجد 42 مليون جرعة لقاح كورونا متاحة في مصر الآن، ولا يوجد شكاوى بشأن عدم توافره"، مشيرًا إلى أن الرسالة التى تحدد مركز تلقى اللقاح تصل للمواطن عقب 24 ساعة من تسجيل بياناته على موقع وزارة الصحة.
وأشار سعد إلى أنه يمكن الحصول على لقاح كورونا دون تسجيل عبر المراكز المتواجدة بمحطات المترو، أو السيارات المتنقلة.
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