التعليم تعلن فتح باب التقدم لبرنامج الكليات المجتمعية لخريجى المدارس الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم لبرنامج الكليات المجتمعية للعام الأكاديمى،٢٠٢٢ ، ٢٠٢٣ لتوفير فرصة للمهنيين المصريين لحضور عام أكاديمي واحد في إحدى الكليات الأمريكية، لبناء مهاراتهم الفنية في المجالات التطبيقية، وتعزيز قدراتهم الريادية، وتقوية إجادة اللغة الإنجليزية، وتوفير فرص للتدريب المهني.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في خطاب لها للمديريات التعليمية، أن البرنامج يستهدف خريجى المدارس والمعاهد الفنية، والكليات التكنولوجية والحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس، ويجب أن يكون لدى المتقدم عامين من الخبرة العملية كحد أدنى فى أحد المجالات المتاحة للتقديم على أن يكون هذا المجال مختلف تماما عن مجال تعليمه الجامعي .

واكدت وزارة التربية والتعليم، أن المجالات المشاركة لبرنامج الكليات المجتمعية للعام الأكاديمي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بالولايات المتحدة، تشمل تكنولوجيا المعلومات والزراعة وسائل الإعلام والهندسة التطبيقية والصحة والخدمة الاجتماعية والسلامة العامة وإدارة الأعمال والسياحة والفنادق والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.

وكشفت وزارة التعليم، شروط التقدم للكليات للبرنامج الكليات المجتمعية للعام الأكاديمي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بالولايات المتحدة، منها: أن يكون مصري الجنسية و أن يتراوح السن بين 21-30، وأن يكون حاصل علي شهادة تعليم (ثانوي- فني) أو ما يعادلها بتقدير 70% كحد أدني، وتقديم اختبار إجادة اللغة الأنجليزية من أحد المراكز المعتمدة، ويجب ألا يكون لدي المتقدم خبرة سابقة أو لديه خبرة محدوده في الدراسة بالخارج، كما يجب أن يكون قادر علي الحصول والحفاظ علي تأشيرة الدخول للولايات المتحدة.

وشددت الوزارة على أنه يجب أن تتوافر لدية الرغبة والمقدرة البدنية مع توفير الخدمات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة لاستكمال البرنامج بكاملة الأنشطة أو السفر، و أن يقيم المتقدم في مصر أثناء كل من مرحلة التقديم وتحديد الكلية، وإجراءات ما قبل السفر، كما أن يكون ملتزماً بالعودة إلي مصر، و أن يكون المتقدمين من الذكور الحاصلين علي إعفاء أو تأجيل رسمي للخدمة العسكرية عند التقديم.