مرتضي منصور: كارتيرون قاعد ومش هيمشي وهيرجع يلاقي مرتبه جاهز

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كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، عن موقف الفرنسي باتريس كارتيرون مع الفريق الأول لكرة القدم في الفترة القادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتناولت العديد من المواقع والسوشيال ميديا، خبر رحيل باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بعد عودة مرتضى منصور.

وأكد مرتضى منصور في أول تصريحاته بعد العودة لرئاسة مجلس إدارة الزمالك، من قبل وزارة الشباب والرياضة، على مصير كارتيرون مع النادي.

وقال مرتضى: "كارتيرون لن يرحل عن قيادة الفريق، وسيعود من السفر، وسنرحب به".

وأضاف: "سيكون مرتبه ل؟أخر الشهر جاهز، وسيكمل معنا، أحنا مفيش حاجه تخلينا نمشيه زي ما هو متوقع".

ووصل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمقر النادي بعد غياب طال على النادي ما يقارب من العام، بعد قرار العودة من قبل وزارة الشباب والرياضة.

جاءت العديد من الأعضاء بكلمات الشكر والإمتنان لعودة مرتضى منصور، لمقعده على رئاسة مجلس إدارة الزمالك لحين إقامة انتخابات للنادي في يناير القادم.

حضور الأعضاء

وجاءت العديد من اعضاء النادي من للمقر قبل حضور مرتضى منصور للعودة لرئاسة النادي مرة اخرى بعد قرار وزارة الشباب والرياضة، لإستقباله بعد غياب دام ما يقرب من العام.

ويحضر اليوم في الساعة السادسة مساء مرتضى منصور للزمالك ليعودة لمقعدة على رئاسة النادي مرة آرى ويواصل عمله، والتي أعلنها وزارة الرياضة منذ أسبوعين.

وجاء دخول مرتضى منصور اليوم لنادي الزمالك، بعد قرار عودته بأسبوعين، بسبب عزاء رئيس السابق جلال إبراهيم بالنادي.

وفد الزمالك

أستقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور على ارسال وفد يطير للبرتغال، لمناقشة عقوبة شيكابالا ومحمد إبراهيم مع فرقهم السابقة.

ويرسل الزمالك محاميين لدراسة الأمر وأحد القانونين مع أمير مرتضى للاتفاق مع سبورتنج لشبونة وماريتيمو، لحل الأزمة بشكل ودي وجدولة المستحقات.

عقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، جلسة اليوم، مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحين بمقر الوزارة.

وقال منصور: "الجلسة شهدت مناقشة بعض الأمور الخاصة بالنادي وكانت إيجابية للغاية".

وأكد رئيس الزمالك في وقت سابق أنه لن يتحدث عن الماضي بعد عودة الحق إلى أصحابه بعودة مجلس الإدارة من جديد لقيادة النادي، موجهًا الشكر لجماهير الأبيض العظيمة والشجاعة التي صمدت من أجل عودة الحق لأصحابه.