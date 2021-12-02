مرتضى منصور رداً على منتقدي تهنئة الأهلي ومجلس الخطيب.. «وانت مال أمك»

/664044/مرتضى-منصور-ردا-على-منتقدي-تهنئة-الأهلي-ومجلس-الخطيب-وانت-مال-أمك

هاجم مرتضى منصور، من تحدثوا حول برقية التهنئة التي ذهبت للنادي الأهلي بعد نهاية الانتخابات هذا الأسبوع.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات من داخل نادي الزمالك “بقول للي بيقولي أنت يتقدم التهنئة للنادي الأهلي لي، بقوله وأنت مالك أمك”.

وتابع “كنت أول من قمت بتهنئة محمود الخطيب في عام 2017 بعد فوزة بانتخابات النادي الأهلي، وحاليا قمت بنفس الأمر وهذا لا يقلل مني ولا من نادي الزمالك”.

وزاد “أنا الديكتاتور العادل، واللي مش عاجبة الشغل معايا يتفضل يمشي من دلوقت من نادي الزمالك”.

وكان مرتضى منصور قد تحدث بعصبية خلال حديثه عن حسن شحاتة أسطورة نادي الزمالك وأيمن يونس، وهاجم اللجنة المؤقتة السابقة برئاسة حسين لبيب، وقبلها عماد عبد العزيز”.

واختتم “قمت بتعيين زوجة علاء علي لاعب الزمالك السابق في نادي الزمالك، وكان لها معاش شهري، وقامت اللجنة بإلغائه بدون سبب واضح”.

مرتضى منصور عن المشاركة في فرق الزمالك: «هنلاعب كل اللي أمهاتهم وحشين»

علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على لاعبي الفرق التي تشارك بشكل مستمر بالرغم من ضعف إمكانيتها من المشاركة بشكل أساسي.

وقال: "هناك لاعبي بفرق النادي بمختلف الألعاب تشارك بشكل رسمي وأساسي مع الفريق الأول، بالرغم من قدراتها الضعيفه".

وزاد: "نتائج الفرق في الفترة الأخيرة تراجعت بسبب المحسوبية وتدخل العديد من الأشخاص أصحاب السلطات بالنادي في ذلك".

واختتم: "البعض من لاعبي الفرق تشارك بسبب حلاوة أمه، واللي أمه مش حلوه مش بيشارك، واللي أمه نص ونص بيشارك متقطع".

ووصل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمقر النادي بعد غياب طال على النادي ما يقارب من العام، بعد قرار العودة من قبل وزارة الشباب والرياضة.

جاءت العديد من الأعضاء بكلمات الشكر والإمتنان لعودة مرتضى منصور، لمقعده على رئاسة مجلس إدارة الزمالك لحين إقامة انتخابات للنادي في يناير القادم.