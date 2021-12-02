/664046/مرتضى-منصور-هشام-أفندي-حطب-عاوز-يعمل-انتخابات-الزمالك-على-اللائحة-الإسترشادية-الباطلة

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن هشام حطب يريد إقامة انتخابات الزمالك على اللائحة الاسترشادية الباطلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات من داخل نادي الزمالك "هشام أفندي حطب عاوز يعمل انتخابات الزمالك على اللائحة الاسترشادية، ولا يعترف بلائحة الأعضاء، وقولت للوزير لو تمت على هذا النظام ستكون الانتخابات باطلة".

وزاد "هشام حطب مسيطر على مركز التسوية والتحكيم وهما أصحاب مع بعض، وبلغت الجميع أن انتخابات الزمالك ستتم على لائحة الأعضاء وليست الاسترشداية".

وأكمل "المحكمة الدستورية العليا بتقول أن قرار محكمة القضاء الإداري أهم من مركز التسوية والتحكيم ونتمسك بلائحة أعضاء نادي الزمالك".

وتابع "إذا أرادوا أن تقام الانتخابات على اللائحة الاسترشادية، فستكون أيضا على ثلاث أيام بسبب الكورونا".

يذكر أن مرتضى منصور أعلن أن انتخابات الزمالك ستكون أيام 20، 21، 22 يناير المقبل.