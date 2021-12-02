/664046/مرتضى-منصور-هشام-أفندي-حطب-عاوز-يعمل-انتخابات-الزمالك-على-اللائحة-الإسترشادية-الباطلة
أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن هشام حطب يريد إقامة انتخابات الزمالك على اللائحة الاسترشادية الباطلة.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وأضاف خلال تصريحات من داخل نادي الزمالك "هشام أفندي حطب عاوز يعمل انتخابات الزمالك على اللائحة الاسترشادية، ولا يعترف بلائحة الأعضاء، وقولت للوزير لو تمت على هذا النظام ستكون الانتخابات باطلة".
وزاد "هشام حطب مسيطر على مركز التسوية والتحكيم وهما أصحاب مع بعض، وبلغت الجميع أن انتخابات الزمالك ستتم على لائحة الأعضاء وليست الاسترشداية".
وأكمل "المحكمة الدستورية العليا بتقول أن قرار محكمة القضاء الإداري أهم من مركز التسوية والتحكيم ونتمسك بلائحة أعضاء نادي الزمالك".
وتابع "إذا أرادوا أن تقام الانتخابات على اللائحة الاسترشادية، فستكون أيضا على ثلاث أيام بسبب الكورونا".
يذكر أن مرتضى منصور أعلن أن انتخابات الزمالك ستكون أيام 20، 21، 22 يناير المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مرتضى منصور: هشام أفندي حطب عاوز يعمل انتخابات الزمالك على اللائحة الإسترشادية الباطلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.