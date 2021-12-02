/664047/تشكيل-مباراة-مانشستر-يونايتد-والنني-يقود-ارسنال-بالدوري-الإنجليزي

تنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر يونايتد وارسنال، في الساعة العاشرة والربع مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويدخل الشياطين الحمر لقاء اليوم في محاولة تحقيق الفوز، مع المدير الفني الجديد مايكل كاريك، بعد تحقيقهم التعادل مع تشيلسي في المباراة الماضية بالدوري.

تشكيل أرسنال أمام مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: تاكيهيرو تومياسو، بن وايت، جابرييل، نونو تافايرس.

خط الوسط الدفاعي: محمد النني، توماس بارتي.

خط الوسط الهجومي: جابريل مارتينيلي، مارتين أوديجارد، إيميل سميث رو.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانج.

تشكيل مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: أليكس تيليس، هاري ماجواير، فيكيتور لينديلوف، دالوت.

خط الوسط: فريد، ماكتومناي، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ماركوس راشفورد، جادون سانشو.

وشهدت قائمة مانشستر يونايتد على العديد من الغيابت، أمام آرسنال اليوم، تأتي تلك الغيابات، في الظهيرين الأساسيين للفريق، لوك شو، الظهير الأيسر، ووان بي ساكا الظهير الأيمن.

قائمة مانشستر يونايتد لمواجهة آرسنال:

حراسة المرمى:- دي خيا ، هيتون ، هندرسون

خط الدفاع:- بايلي ، دالوت ، جونز ، ليندلوف ، ماغواير ، تيليس

خط الوسط:- فرنانديز ، فريد ، ماتا ، ماكتومناي ، فان دي بيك

خط الهجوم:- ديالو ، غرينوود ، لينغارد ، مارسيال ، راشفورد ، رونالدو ، سانشو.

تاريخ مواجهات الفريقين:

تواجه الفريقين من قبل في 58 مباراة بالدوري الإنجليزي، نجح مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز بـ 24 مباراة، بينما حسم أرسنال لصالحه 16 مباراة وخيم التعادل بينهم على 18 مباراة.

سجل فريق مانشستر يونايتد في شباك أرسنال 78 هدف خلال الـ 58 مباراة التي جمعت بينهم، بينما سجل فريق أرسنال في شباك مانشستر يونايتد 61 هدف.

نتيجة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد

تعادل تشيلسي أمام مانشستر يونايتد، ضمن مباريات الجولة رقم 13 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت قمة الجولة هي الاهتمام الكبير للمشجعين والمتابعين، خاصة أنها المباراة الأولى للمدرب المؤقت مايكل كاريك في الدوري الإنجليزي، وذلك بعد رحيل المدرب السابق اولي جونار سولشاير.

وسيطر تشيلسي على مجريات اللقاء، ولكن لم يتمكن من تحقيق الفوز وذلك بسبب الصلابة الدفاعية للشياطين الحمر.